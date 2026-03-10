Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта Тело пропавшего в Майкопе пациента нашли через 21 день в шахте лифта

Тело 69-летнего мужчины, пропавшего в начале февраля накануне операции, обнаружили в шахте лифта больницы Майкопа спустя 21 день, сообщает Telegram-канал «112». Поиски осложнялись неработающими камерами видеонаблюдения в медицинском учреждении.

Следственный комитет Майкопа возбудил уголовное дело по факту гибели пациента. По предварительным данным, в больнице регулярно происходят сбои в работе лифта: двери открываются раньше прибытия кабины, а ночью отсутствует освещение.

Ранее прохожие обнаружили тело молодой девушки, всплывшее из реки в районе Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге недалеко от местной школы. Погибшая была одета в куртку, штаны и обувь.

Кроме того, источники, близкие к ситуации, сообщили, что в общежитии УрФУ в Новокольцовском обнаружено тело 21-летнего студента второго курса Уральского гуманитарного института. Сосед погибшего обнаружил его утром около девяти часов утра.

Также в пресс-службе регионального СК сообщили, что 8 марта в селе Подстепном Энгельсского района на берегу Волги в автомобиле обнаружены тела двух мужчин. Одному из них было 55 лет, а второму — 62 года.