Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:49

Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта

Тело пропавшего в Майкопе пациента нашли через 21 день в шахте лифта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело 69-летнего мужчины, пропавшего в начале февраля накануне операции, обнаружили в шахте лифта больницы Майкопа спустя 21 день, сообщает Telegram-канал «112». Поиски осложнялись неработающими камерами видеонаблюдения в медицинском учреждении.

Следственный комитет Майкопа возбудил уголовное дело по факту гибели пациента. По предварительным данным, в больнице регулярно происходят сбои в работе лифта: двери открываются раньше прибытия кабины, а ночью отсутствует освещение.

Ранее прохожие обнаружили тело молодой девушки, всплывшее из реки в районе Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге недалеко от местной школы. Погибшая была одета в куртку, штаны и обувь.

Кроме того, источники, близкие к ситуации, сообщили, что в общежитии УрФУ в Новокольцовском обнаружено тело 21-летнего студента второго курса Уральского гуманитарного института. Сосед погибшего обнаружил его утром около девяти часов утра.

Также в пресс-службе регионального СК сообщили, что 8 марта в селе Подстепном Энгельсского района на берегу Волги в автомобиле обнаружены тела двух мужчин. Одному из них было 55 лет, а второму — 62 года.

больницы
пенсионеры
тела
лифты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Иран атаковал израильские нефтехранилища после удара по своим объектам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.