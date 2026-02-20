Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:35

«Ничего не предвещало беды»: в общежитии нашли тело студента

В общежитии УрФУ нашли мертвого 21-летнего студента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В общежитии УрФУ в Новокольцовском обнаружили тело 21-летнего студента второго курса Уральского гуманитарного института Амира Ф, передает «КП—Екатеринбург» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам нашедшего тело соседа, он обнаружил его утром около 09:00.

Обнаружил Амира мертвым. Чувствую себя очень плохо, тяжело это все вспоминать. Мы жили вместе полтора года, общались как приятели, никогда не было конфликтов. Ничего не предвещало беды, — рассказал сосед.

По словам друзей, до УрФУ Амир два года учился в Ульяновске. А в начале нового учебного года его почти не видели на лекциях. Одногруппник Амира признался, что запомнил его как любящего пофилософствовать человека.

Он любил такое, много читал. Как только мы познакомились, я заметил, что он любит разговаривать на мрачные темы, — отметил он.

Ранее в Новосибирске 18-летний студент умер из-за лопнувшего аппендикса, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз. Семья погибшего обратилась в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

