Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен Минпросвещения РФ: в 2025 году демонстрационный экзамен сдали 56,02% студентов

В 2025 году демонстрационный экзамен профильного уровня в организациях среднего профессионального образования сдали 56,02% студентов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ. Всего работу писали 540 тыс. человек.

Такой экзамен показывает, насколько выпускник готов к реальной работе. Это объективная оценка реальных профессиональных навыков. Содержание экзамена максимально приближено к запросам конкретных производств и целых отраслей, — рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что требования едины для всей страны. По его словам, в разработке принимают участие независимые эксперты.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова рассказала, что ЕГЭ можно сдавать досрочно спортсменам, участникам крупных творческих мероприятий и выпускникам, проходящим лечение. По ее словам, досрочная сдача также доступна выпускникам прошлых лет и студентам средних профессиональных организаций, если они по уважительным причинам не могут участвовать в основной экзаменационной кампании.