Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве

Не стоит зацикливаться только на запретах в сфере российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей в Петербурге. По его словам, которые передает сайт Кремля, Москва достойно сражается с нынешними вызовами и рисками.

Но [нельзя] и зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке каких-то новых мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что двухпалатная структура парламента в России имеет большое значение, учитывая масштаб и многонациональный состав государства. Глава страны также выразил признательность первым парламентариям за их заслуги и подчеркнул, что испытывает к ним глубокое уважение.

Кроме того, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что российской экономике необходимо нарастить темпы роста. Глава государства также поручил укрепить ее стабильность.