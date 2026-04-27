Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 14:24

Путин дал важное распоряжение в сфере экономики

Путин потребовал увеличить темпы роста российской экономики

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экономика России должна выйти на более высокие темпы роста, заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость, передает пресс-служба Кремля.

Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики, — сказал Путин.

Вместе с этим российский лидер призвал не зацикливаться только на запретах в сфере законодательства. По его словам, Москва достойно сражается с нынешними вызовами и рисками.

До этого президент России сообщил, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции. Глава государства пояснил, что это было сделано рукотворно.

Также сообщалось, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Согласно данным Росстата, физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

Власть
Владимир Путин
Россия
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.