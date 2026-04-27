Путин дал важное распоряжение в сфере экономики

Экономика России должна выйти на более высокие темпы роста, заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость, передает пресс-служба Кремля.

Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики, — сказал Путин.

Вместе с этим российский лидер призвал не зацикливаться только на запретах в сфере законодательства. По его словам, Москва достойно сражается с нынешними вызовами и рисками.

До этого президент России сообщил, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции. Глава государства пояснил, что это было сделано рукотворно.

Также сообщалось, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Согласно данным Росстата, физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

.