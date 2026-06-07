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07 июня 2026 в 06:00

Пленный суданец рассказал, как неделями голодал в ВСУ

РИА Новости: на позициях ВСУ по 10 дней не было еды и воды

Наемник ВСУ Наемник ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пленный этнический суданец Даниэль Жарков сообщил РИА Новости, что украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с острой нехваткой продовольствия и воды. У его подразделения отсутствовала логистика, из-за чего им пришлось голодать по 10 дней и дольше.

По словам Жаркова, сбросы продовольствия обычно производились ночью или в сумерках. Пленный отметил, что после одного из таких сбросов начался обстрел соседнего окопа, и бойцы предположили, что дневная доставка еды была не случайной.

Мы подозреваем, почему — потому что всех не вывести. Должны оставаться для того, чтобы кто-то отошел. Надо кем-то пожертвовать, — добавил Жарков.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Запорожской области ударом дронов убили группу иностранных наемников, сдавшихся в плен российским военным. Инцидент произошел во время попытки их эвакуации. Пленным оказывали медицинскую помощь и прятали их в укрытиях, но полученные травмы оказались смертельными.

До этого стало известно, что около трети иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сосредоточены в Харьковской области. Общая численность бойцов из других стран на Украине составляет около 16,5 тыс. человек.

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