От Бразилии до Кабо-Верде: кто из футболистов РПЛ сыграет на ЧМ-2026

От Бразилии до Кабо-Верде: кто из футболистов РПЛ сыграет на ЧМ-2026

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу. В заявки национальных сборных вошли 12 игроков из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Наибольшее представительство получили петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», от каждого из которых на турнир отправятся по два футболиста. За какие страны выступят игроки РПЛ — в материале NEWS.ru.

Кто из футболистов РПЛ сыграет за Мексику

Чемпионат мира стартует 11 июня матчем Мексика — ЮАР. В заявке североамериканской команды оказалось сразу два футболиста РПЛ. Один из них — защитник «Локомотива» Сесар Монтес, который является одним из лидеров сборной Мексики. За свою страну он сыграл более 60 матчей.

В завершившемся сезоне РПЛ Монтес был основным центральным защитником «Локомотива». Он провел 26 матчей, забил четыре гола и помог железнодорожникам завоевать бронзовые медали чемпионата России.

Компанию Монтесу составит полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Он пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы, но сохранил место в национальной команде. В группе А соперниками Мексики стали ЮАР, Южная Корея и Чехия.

Футболисты «Зенита» сыграют за сборную Бразилии

В заявку Бразилии вошли сразу два футболиста «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике. Первый провел стабильный сезон в РПЛ: в 23 матчах он забил один гол. Сантос является капитаном «Зенита» и по-прежнему остается ключевым игроком команды.

Луис Энрике также стал одним из лидеров «Зенита». В завершившемся сезоне полузащитник записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи в 27 встречах. Сам факт присутствия сразу двух представителей РПЛ в составе пятикратных чемпионов мира говорит о высоком уровне доверия со стороны главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Энрике и Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира, если хорошо покажут себя на тренировках, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, все зависит от самих игроков.

«Если они здорово покажут себя на тренировках, будет шанс получить много игрового времени. Это хорошие футболисты, но решать будет Анчелотти», — сказал Булыкин.

Дуглас Сантос Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анчелотти будет активно ротировать состав на чемпионате мира, поэтому у Луиса Энрике и Дугласа Сантоса есть шанс проявить себя, заявил NEWS.ru экс-тренер петербургской команды Борис Рапопорт. Он отметил, что оба игрока были задействованы в товарищеских матчах.

«Анчелотти — мудрый тренер. По товарищеским матчам похоже, что они будут играть. В сборной Бразилии большая конкуренция, но, думаю, они получат достаточно игрового времени», — сказал Рапопорт.

В группе С соперниками сборной Бразилии стали Марокко, Гаити и Шотландия.

Кто сыграет за Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира. Существенный вклад в успех национальной команды внесли сразу два футболиста из РПЛ. В окончательную заявку вошли полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол.

Первый провел за «быков» 27 матчей в чемпионате, а второй стал одним из открытий сезона, отметившись шестью голами в 20 встречах. Для обоих игроков предстоящий чемпионат мира станет главным событием в карьере. В группе H Кабо-Верде сыграет с Уругваем, Испанией и Саудовской Аравией.

Форвард «Краснодара» станет лидером сборной Колумбии

Нападающий Джон Кордоба провел прекрасный сезон в «Краснодаре»: в 28 матчах форвард забил 17 голов. Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ и попал в окончательную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира. Джон наверняка станет одной из главных надежд своей страны. Рапопорт считает, что Кордоба сможет проявить себя на мундиале.

«Кордоба является одним из лучших футболистов РПЛ, лидером «Краснодара». Он не затеряется в сборной, является игроком обоймы. Я думаю, Кордоба сможет себя проявить», — сказал Рапопорт.

В группе K Колумбия сыграет с ДР Конго, Португалией и Узбекистаном.

Джон Кордоба Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Какие футболисты РПЛ сыграют за Парагвай, Иран, Панаму, Тунис и ДР Конго

В составе сборной Парагвая на поле выйдет защитник «Динамо» Хуан Касерес. В прошедшем сезоне РПЛ он был одним из ключевых игроков обороны бело-голубых. Касерес провел 24 матча, забил один гол и сделал шесть результативных передач. В группе D Парагвай сыграет против США, Австралии и Турции.

За сборную Ирана выступит нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. В последние годы футболист стал важным игроком национальной команды. За «Ростов» в прошедшем сезоне РПЛ Мохеби забил три гола и сделал две результативные передачи. В группе G Иран сыграет с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

Панаму на чемпионате мира представит защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья. Для нижегородского клуба вызов игрока на мировое первенство стал важным подтверждением качества работы с иностранными футболистами. В группе L соперниками Панамы стали Англия, Хорватия и Гана.

В составе сборной Туниса на чемпионате мира сыграет нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Во время отборочного цикла форвард провел шесть матчей и отметился двумя гола. За махачкалинское «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ нападающий забил два мяча. В группе F Тунис сыграет с Нидерландами, Японией и Швецией.

Еще одним представителем РПЛ на чемпионате мира стал Тео Бонгонда. Полузащитник из ДР Конго покинет московский «Спартак» после завершения сезона, однако на мундиаль отправится в статусе футболиста красно-белых. Бонгонда выделяется своей скоростью и техникой. В группе K ДР Конго сыграет с Колумбией, Португалией и Узбекистаном.

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