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03 июня 2026 в 11:57

Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026

Тренер Рапопорт: лидер «Краснодара» Кордоба проявит себя на ЧМ-2026

Джон Кордоба Джон Кордоба Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Колумбийский нападающий Джон Кордоба сможет проявить себя на чемпионате мира по футболу-2026, заявил NEWS.ru экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт. Он напомнил, что форвард является лидером «Краснодара» и одним из лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). В завершившимся сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 28 матчах.

Кордоба является одним из лучших футболистов РПЛ, лидером «Краснодара». Он не затеряется в сборной, является игроком обоймы. Я думаю, Кордоба сможет себя проявить, — сказал Рапопорт.

Всего на чемпионате мира сыграют 12 игроков из РПЛ. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее Рапопорт заявил, что футболисты «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса смогут проявить себя на мундиале, поскольку главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет активно ротировать состав. Он отметил, что оба игрока были задействованы в товарищеских матчах. Рапопорт отметил большую конкуренцию в бразильской сборной. Соперниками команды Анчелотти на групповой стадии станут Марокко, Гаити и Шотландия.

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