Променял карьеру на деньги? Звезда РПЛ Сперцян уехал в Саудовскую Аравию

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе 26-летнего полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Почему в России неоднозначно отреагировали на этот трансфер, сколько заработает игрок, какие перспективы у российской команды без своего лидера и капитана — в материале NEWS.ru.

Сколько заработает Сперцян в Саудовской Аравии

Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли» по схеме «3+1» — до 2029-го с опцией продления еще на сезон. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата Эдуарда в новом клубе составит €6 млн (535 млн рублей). В «Краснодаре» Сперцян зарабатывал примерно €2 млн (174 млн рублей) в год — в три раза меньше, чем предложили в Саудовской Аравии.

«Краснодар» получил за своего капитана €22 млн (1,9 млрд рублей). Это самая дорогая продажа в истории клуба. Ранее рекорд принадлежал вратарю Матвею Сафонову, ушедшему в «Пари Сен-Жермен» за €20 млн (1,7 млрд).

Сперцян уже провел первую тренировку в составе «Аль-Ахли» на сборе в Австрии. Его партнерами по команде будут нападающий сборной Англии Айван Тоуни и вратарь сенегальской команды Эдуар Менди. В прошедшем сезоне «Аль-Ахли» претендовал на чемпионство, но в итоге финишировал на третьем месте.

Эдуард Сперцян Фото: Ryan Byrne/Global Look Press

Как Сперцян стал лидером «Краснодара»

С десяти лет Сперцян был в системе «Краснодара». За основу «быков» Эдуард дебютировал в сентябре 2020-го. За 185 матчей в футболке «Краснодара» Сперцян забил 58 голов и отдал 44 результативные передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард принял участие в 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата.

Во многом благодаря Сперцяну в 2025 году «Краснодар» стал чемпионом России. В минувшем сезоне «быки» могли взять Кубок страны, но уступили в финале «Спартаку» со счетом 1:2. После матча Эдуард намекнул, что это была его последняя игра за «Краснодар». Он тепло попрощался с болельщиками «быков».

«Дорогой „Краснодар“, не существует слов, которыми я могу передать то, что сейчас чувствую. Футбольный клуб „Краснодар“ — не просто место, где я играл в футбол. Это мой родной дом. Я пришел сюда еще мальчишкой, у которого была большая мечта — стать футболистом, добиться больших высот. И так получилось, что я дорос до игрока основы, до капитана, до человека, который поднял первый в истории чемпионский кубок в составе „Краснодара“. Это большое событие, большая история. Еще в тот момент, когда пришел в основу, уже мечтал о том, чтобы выиграть какой-нибудь трофей. Первая же мысль была — отдать его президенту Сергею Николаевичу Галицкому. И, слава богу, у меня это получилось сделать. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Всех обнимаю и люблю», — сказал Эдуард.

Эдуард Сперцян Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Какие европейские топ-клубы интересовались Сперцяном

Сперцян несколько лет привлекал внимание ведущих европейских клубов. Первые разговоры о его возможном уходе из «Краснодара» пошли в 2022 году, когда Эдуардом интересовался английский «Лидс». Однако из-за международной обстановки этот трансфер не был возможен.

Летом 2025 года Сперцяном интересовались английские «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон», французский ПСЖ, голландские гранды «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». Зимой 2025 года итальянские топ-клубы «Интер», «Наполи» и «Ювентус» рассматривали вариант покупки футболиста. По информации Карпова, в мае главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас лично связывался с Эдуардом, рассчитывая убедить его перейти в команду. Однако сторонам не удалось договориться.

Как в России отреагировали на переезд Сперцяна в Саудовскую Аравию

Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» из-за денег, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. При этом сам он не удивился решению футболиста сборной Армении.

«Одно дело — уезжать туда в 30 лет, но сейчас он в расцвете сил. Наверное, пошел за деньгами. Хотя в „Краснодаре“ он получал немало, а там предложили еще больше. Я уже ничему не удивляюсь», — убежден Пономарев.

Сперцян будет получать очень приличные деньги в саудовском клубе «Аль-Ахли» после перехода из «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он поддержал игрока и признался, что сейчас из РПЛ сложно уехать в европейский клуб.

«Учитывая зарплату, я не удивлен. В Европу сейчас сложно попасть, а туда как раз проще. И еще такую зарплату вряд ли где-то предложат в Европе. Я даже рад за него, будет получать приличные деньги», — сказал Булыкин.

«Аль-Ахли» является хорошим вариантом для Сперцяна не только с финансовой точки зрения, заявил NEWS.ru экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко. По его мнению, с Ближнего Востока Эдуарду будет проще переехать в европейский топ-клуб.

«Я не удивлен [переходу в саудовский клуб], просто в Европе, наверное, агенты выдвинули те или иные условия, и он не перешел. Я считаю „Аль-Ахли“ тоже достаточно хорошим вариантом. Во-первых, с финансовой точки зрения и для него, и для „Краснодара“. Там играют классные игроки. Оттуда будет проще уехать в европейский топ-клуб, если он этого захочет. Сейчас для него главное — закрепиться в основном составе и получать максимальное количество игрового времени», — сказал Деменко.

Эдуард Сперцян Фото: Natasa Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что ждет «Краснодар» после ухода Сперцяна

Пономарев считает, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ после ухода Сперцяна. По его словам, учитывая травму колумбийского нападающего Джона Кордобы во время чемпионата мира по футболу, перспективы команды остаются туманными.

«Для „Краснодара“ это большая потеря. Еще Кордоба получил травму. Они полетят вниз. Все, до свидания! Больше „Краснодар“ наверху мы не увидим. Очень плохие перспективы в следующем сезоне. Это хорошая команда, но сейчас они не найдут достойную замену. Реплика всегда хуже оригинала», — считает Пономарев.

Несмотря на уход Сперцяна, «Краснодар» будет бороться за высокие места в новом сезоне РПЛ, считает Булыкин. По его мнению, клубу удастся найти замену Эдуарду, и эта работа уже ведется.

«Им тяжело дался прошлый сезон: второе место в РПЛ, поражение в финале Кубка России. Но сейчас в России нет явного фаворита, которым раньше долгое время был „Зенит“. Поэтому у „Краснодара“ по-любому будут шансы», — заявил Булыкин NEWS.ru.

Деменко считает, что «Краснодару» будет непросто не только из-за ухода Сперцяна, но и из-за перестройки состава. По его мнению, команду может покинуть еще несколько футболистов.

«Для „Краснодара“ уход Сперцяна, безусловно, потеря. Еще неизвестно, кто из футболистов также покинет команду. Там будет перестройка состава. Как „Краснодар“ с этим справится, покажет только новый чемпионат», — сказал Деменко.

Сезон РПЛ — 2026/27 стартует 26 июля.

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