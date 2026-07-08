МОК снял санкции с РФ: что это значит и кто против возвращения России

МОК снял санкции с РФ: что это значит и кто против возвращения России

Международный олимпийский комитет (МОК) снял санкции в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Как на эту новость отреагировали в РФ, кто против возвращения россиян на мировые старты — в материале NEWS.ru.

Какие решения принял МОК в отношении России

7 июля МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Кроме того, было временно восстановлено членство ОКР. Отстранение организации длилось с октября 2023 года. Теперь все атлеты из РФ могут участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Также МОК «в определенный момент» примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх. Несмотря на смягчение санкционного режима, организация крупных мероприятий в России и участие российских официальных лиц пока остаются под вопросом. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила о важности дать российским спортсменам право соревноваться.

«Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях. Будем придерживаться этой линии и дальше. Пока нет решения и по проведению мероприятий в России под эгидой МОК. То же самое касается вопросов флага и гимна, это решение мы отложим на будущее», — заявила Ковентри.

МОК также отменил проверки российских атлетов на соответствие критериям нейтрального статуса. Ковентри выразила надежду, что международные спортивные федерации примут во внимание и воспользуются рекомендациями по отмене санкций в отношении россиян.

Российские болельщики на матче Россия — Словения по хоккею среди мужчин группового этапа на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

«Все международные федерации имеют свои правила, которые немного отличаются. Но мы рассчитываем, что наши рекомендации будут приняты во внимание и использованы. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) будет играть важную роль в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не будет соответствовать критериям. Адекватное тестирование должно быть применено ко всем российским спортсменам перед Играми-2028», — добавила Ковентри.

24 июня МОК принял поправку к Олимпийской хартии об обеспечении политической нейтральности. Эти изменения должны обеспечить безопасный и справедливый доступ к спорту, сохраняя при этом целостность, универсальность и мирную миссию Олимпиад.

Как в России отреагировали на снятие санкций со спортсменов

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК об отмене ограничений для российских спортсменов ускорит их полноценное возвращение на международные турниры.

«Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил свое решение с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах», — отметил Дегтярев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, руководитель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что снятие санкций с российских спортсменов со стороны МОК является результатом прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ.

Дмитрий Свищев на спортивном форуме «Мы вместе. Спорт» в Гостином Дворе Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Это суперсобытие, долгожданная новость, лучшая с начала года. Это результат прекрасной спортивной, дипломатической работы по восстановлению ОКР. Теперь откроются двери и возможности для других федераций по восстановлению российских спортсменов в правах. Надеюсь, они услышат МОК и будут восстанавливать спортсменов без ограничений. Ранее они ссылались на то, что нужно восстановиться в МОК. Будем срочно включаться, чтобы восстановить все остальные федерации, в том числе Федерацию лыжного спорта и сноубординга России», — сказал Свищев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал отмену санкций против российских спортсменов большой победой. Однако, по его словам, окончательное решение об участии россиян в международных турнирах зависит от федераций по каждому виду спорта.

«Новость прекрасная, большая наша победа. Победа [Михаила] Дегтярева — человека, который боролся за наш спорт. Посмотрим теперь, как федерации [по каждому виду спорта] отреагируют на происходящее. Там с этим есть определенные проблемы», — сказал Губерниев.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что федерации по разным видам спорта позволят россиянам выступать с национальным флагом и гимном.

«Олимпиада будет только в 2028 году, поэтому они пока не торопятся, но дают на усмотрение федераций принимать это решение. Они не запрещают и не ограничивают федерации возвращать нам флаг и гимн. Уже ряд олимпийских федераций это сделали. Надеюсь, что и федерации по зимним видам спорта это сделают», — сказала Журова.

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение МОК восстановить в правах ОКР стало «победой здравого смысла», заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!» — написала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит работу по линии спортивных ведомств для возвращения отечественных атлетов на международные соревнования.

В каких видах спорта россияне уже выступают под флагом и гимном

По словам Дегтярева, на данный момент более 20 международных спортивных федераций допускают российских юниоров к соревнованиям под национальным флагом и с гимном. При этом еще 10 организаций разрешают участие всех спортсменов без ограничений.

13 апреля 2026 года Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. Санкции с российских спортсменов также сняли в дзюдо и тхэквондо.

В мае аналогичное решение приняла Международная федерация гимнастики (World Gymnastics). Россияне уже выступили на нескольких стартах под флагом и гимном страны. 15 мая бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах.

Исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) принял решение вернуть российским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы под флагом и с гимном еще в 2024 году. Международная федерация ассоциаций фехтования (FIE) 2 июня вернула национальную символику атлетам из РФ. Под флагом и гимном России они выступят на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Спортсменки сборной России перед началом выступлений Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кто пока не собирается возвращать российских спортсменов после решения МОК

Не все спортивные организации собираются следовать рекомендациям МОК. Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует отменять решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты исполкому», — заявили в IBU.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отказалась следовать новым рекомендациям МОК. Более того, 3 июля организация оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных стартов, несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что рассмотрит вопрос снятия санкций с российских команд и национальной сборной. Однако уже на следующий день The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщил, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать российские клубы и сборные на международные турниры в ближайшее время. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду на положительное решение.

«Мы уже слышали подобные новости, но как будет на этот раз? Мировая легкая атлетика уже сделала заявление — никаких изменений не будет. То же самое у биатлонистов. В мировом футболе люди вменяемые, тем более [президент ФИФА] Джанни Инфантино уже аккуратно говорил, что отстранение России бесполезно и несет только раздор. Остается, чтобы слова подтвердились делом, а сборная вернулась к участию в соревнованиях. Для нас важно решение ФИФА, но за ним должен последовать и УЕФА. Может, в их головах что-то щелкнет. Находимся в режиме напряженного ожидания», — сказал Колосков.

Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче турнира «Кубок Первого канала» между сборными командами России и мира Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После решения МОК Федерация хоккея России (ФХР) обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о возвращении российских национальных команд на международные турниры во всех возрастных категориях. Известный итальянский баскетбольный инсайдер Маттео Андреани предложил вернуть команды из РФ в Евролигу. В пресс-службе турнира отметили, что пока еще рано оценивать влияние решения МОК на это соревнование.

«Вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решен Советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение», — заявили в пресс-службе Евролиги.

Международная федерация бенди (хоккей с мячом) и Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрят вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований.

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