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07 июля 2026 в 18:14

Губерниев отреагировал на отмену санкций против российских спортсменов

Губерниев назвал большой победой отмену санкций против российских спортсменов

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал отмену санкций против российских спортсменов большой победой. Однако, по его словам, окончательное решение об участии россиян в международных турнирах зависит от федераций по каждому виду спорта.

Новость прекрасная, большая наша победа. Победа [Михаила] Дегтярева (министр спорта РФ. — NEWS.ru) — человека, который боролся за наш спорт. Посмотрим теперь, как федерации [по каждому виду спорта] отреагируют на происходящее. Там с этим есть определенные проблемы, — сказал Губерниев.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Кроме того, МОК отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России.

После этого Дегтярев сообщил, что решение МОК отменить ограничения для российских спортсменов ускорит их полноценное возвращение на международные турниры. По словам главы Минспорта, МОК отменил проверки спортсменов на соответствие критериям нейтральности и снял запрет на проведение международных соревнований в России.

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