Дегтярев рассказал, как решение МОК по допуску повлияет на спортсменов РФ Дегтярев: решение МОК ускорит возвращение россиян в спорт

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить ограничения для российских спортсменов ускорит их полноценное возвращение на международные турниры, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале. По словам главы Минспорта, МОК отменил проверки спортсменов на соответствие критериям нейтральности и снял запрет на проведение международных соревнований в России.

Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил свое решение с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах, — написал он.

Дегтярев отметил, что на данный момент более 20 международных спортивных федераций допускают российских юниоров к соревнованиям под национальным флагом и с гимном. При этом еще 10 организаций разрешают участие всех спортсменов без ограничений.

Ранее в МОК заявили, что решение об использовании российского флага, гимна, цветов и других национальных символов на Олимпийских играх будет принято позднее. При этом, несмотря на отмену рекомендаций по санкциям в отношении российского спорта, МОК сообщил, что не планирует проводить мероприятия под своей эгидой на территории России.