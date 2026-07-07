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07 июля 2026 в 18:04

Дегтярев рассказал, как решение МОК по допуску повлияет на спортсменов РФ

Дегтярев: решение МОК ускорит возвращение россиян в спорт

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить ограничения для российских спортсменов ускорит их полноценное возвращение на международные турниры, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале. По словам главы Минспорта, МОК отменил проверки спортсменов на соответствие критериям нейтральности и снял запрет на проведение международных соревнований в России.

Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил свое решение с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах, — написал он.

Дегтярев отметил, что на данный момент более 20 международных спортивных федераций допускают российских юниоров к соревнованиям под национальным флагом и с гимном. При этом еще 10 организаций разрешают участие всех спортсменов без ограничений.

Ранее в МОК заявили, что решение об использовании российского флага, гимна, цветов и других национальных символов на Олимпийских играх будет принято позднее. При этом, несмотря на отмену рекомендаций по санкциям в отношении российского спорта, МОК сообщил, что не планирует проводить мероприятия под своей эгидой на территории России.

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