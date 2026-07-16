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16 июля 2026 в 15:51

Угроза остаться без денег не заставила МОК прогнуться под давлением Европы

В МОК отказались менять решение по РФ после угроз лишения денег со стороны ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Международный олимпийский комитет не изменит свою позицию по участию российских спортсменов в соревнованиях и восстановлению Олимпийского комитета России, несмотря на обращение европейских стран с предложением лишить организацию финансирования, сообщил представитель МОК Reuters. В организации отметили, что решения принимаются с учетом геополитической ситуации и миссии олимпийского движения.

МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир, — сказал источник.

Ранее девять европейских стран направили обращение в Европейскую комиссию с предложением исключить МОК и международные федерации, допускающие российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, из программ финансирования Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что организация не может лишить МОК денег, поскольку напрямую его не финансирует. При этом в Еврокомиссии не исключили введение наказаний против отдельных спортивных ассоциаций.

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