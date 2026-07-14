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14 июля 2026 в 13:31

Страны Европы решили наказать МОК за снятие санкций с России

Девять стран Европы предложили лишить МОК финансирования ЕС

Фото: Vincent Isore/imago/Global Look Press
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Девять европейских стран предложили Европейской комиссии исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации, допускающие россиян и белорусов к соревнованиям, сообщило эстонское гостелерадио ERR. Инициатором выступила Эстония.

К этому предложению присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Страны также предложили пересмотреть участие таких организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях по развитию спорта в Европе.

Ранее в официальном заявлении Международного олимпийского комитета сообщили, что МОК рекомендовал полностью снять ограничения с российских атлетов. Также было принято решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России.

Позже представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила, что ЕК встревожена решением МОК снять ограничения с российских спортсменов. По ее словам, Еврокомиссия настаивает на недопуске российских атлетов к международным турнирам.

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