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09 июля 2026 в 13:40

Раскрыта реакция ЕК на рекомендацию МОК допустить российских спортсменов

Еврокомиссия призвала не допускать Россию до соревнований вопреки решению МОК

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Еврокомиссия серьезно озабочена рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений против России, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. По ее словам, которые приводит пресс-служба организации, ЕК призывает не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК, — сказала Итконен.

Представитель ЕК напомнила о позиции, зафиксированной в заявлении саммита Евросоюза от 18 июня. По мнению Брюсселя, пока на Украине не будет установлен «справедливый и долгосрочный мир», под которым в ЕС понимают соглашение на западных условиях, никакой нормализации участия России в международных и культурных мероприятиях быть не должно.

Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что решение МОК о снятии ограничений с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших санкций. Он напомнил, что Москва уже отстаивала свои интересы в судах, в том числе по делу о возвращении лыжников.

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