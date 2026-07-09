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09 июля 2026 в 12:09

Дегтярев рассказал, почему МОК снял ограничения против спортсменов России

Дегтярев: МОК снял санкции против РФ после устранения их юридической подоплеки

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Решение Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших санкций, рассказал ИС «Вести» министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что Россия уже отстаивала свои интересы в судах, в том числе по делу о возвращении лыжников.

Мы нашли юридическую подоплеку, ее устранили, и все посыпалось, как карточный домик. <…> Нам надо поменьше выступать и призывать к топору — вы-то выступайте, вы журналисты и медиаработники, я имею в виду государственных чиновников и коллег своих — и смотреть в корень, где можно их долбануть в суде, — заявил Дегтярев.

По словам министра, многие решения международных организаций основаны исключительно на голословных утверждениях. Дегтярев также прокомментировал упразднение олимпийских советов всех 89 регионов России, назвав их рудиментарными образованиями, которые за 30 лет израсходовали более миллиарда рублей без видимого результата. Именно этот шаг, как пояснил министр, помог выбить юридическую почву из-под решения МОК и вынудил комитет пойти на возвращение российского спорта.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит рекомендации исполнительного комитета МОК относительно снятия санкций с российских спортивных команд. В организации заявили, что дополнительно проанализируют данное решение.

Спорт
Россия
Михаил Дегтярев
МОК
санкции
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