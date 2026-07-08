ФИФА раскрыла позицию по рекомендации МОК снять санкции с России

ФИФА раскрыла позицию по рекомендации МОК снять санкции с России ФИФА рассмотрит рекомендации МОК по снятию санкций с российских команд

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит рекомендации исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) относительно снятия санкций с российских спортивных команд, сообщает Sky News. В организации заявили, что дополнительно проанализируют данное решение.

ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами, — говорится в ответе ФИФА.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал отмену ограничений в отношении спортсменов из РФ большой победой. Он отметил, что окончательное решение по-прежнему остается за федерациями в каждом отдельном виде спорта.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что международные федерации начнут допускать все больше россиян на турниры с национальной символикой.

Также министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что решение Международного олимпийского комитета отменить ограничения для российских спортсменов ускорит их возвращение на международные турниры. По словам главы Минспорта, МОК отменил проверки спортсменов на соответствие критериям нейтральности и снял запрет на проведение международных соревнований в России.