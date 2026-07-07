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07 июля 2026 в 18:43

В ГД отреагировали на решение МОК отменить санкции против спортсменов из РФ

Депутат Журова назвала отмену санкций итогом работы Олимпийского комитета РФ

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что федерации по разным видам спорта позволят россиянам выступать с национальным флагом и гимном.

МОК действительно принял поправку в Олимпийскую хартию, чтобы спорт был вне политики. Я так понимаю, что последовательно [это решение] выполняется по отношению к нам. И, конечно, это большая работа нашего Олимпийского комитета. И все те юридические аспекты, которые от нас требовались, мы выполнили, чтобы это членство было восстановлено. Флаг и гимн. Рано еще говорить, потому что Олимпиада будет только в 2028 году. Поэтому они пока не торопятся, но дают на усмотрение федераций принимать это решение. Они не запрещают и не ограничивают федерации возвращать нам флаг и гимн. Уже ряд олимпийских федераций это сделали. Надеюсь, что и федерации по зимним видам спорта это сделают, — сказала Журова.

Парламентарий отметила, что в федерациях по зимним видам спорта очень сложно преодолеть европейское лобби. Несмотря на это, она назвала снятие ограничений важным решением, потому что российские спортсмены должны уже сейчас зарабатывать квоты для следующих олимпийских турниров.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Кроме того, МОК отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России.

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