В Кремле отреагировали на решение МОК снять ограничения с атлетов из России

В Кремле отреагировали на решение МОК снять ограничения с атлетов из России Песков: решение МОК снять ограничения с атлетов из России является важным шагом

Решение Международного олимпийского комитета о статусе Олимпийского комитета России является важным шагом на пути восстановления взаимодействия между спортивными организациями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве положительно оценивают решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Это положительная новость, и вчера министр [спорта Михаил] Дегтярев комментировал уже ее, — сказал он.

По словам пресс-секретаря, возвращение законных прав России на международных соревнованиях является большим достижением. Диалог с МОК ведет большая команда из Минспорта, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал снять все ограничения с российских атлетов. Также организация отменила приостановку членства Олимпийского комитета России.

Кроме того, в Международной федерации футбола заявили, что изучат рекомендации исполкома МОК по снятию санкций с российских команд и примут решение после дополнительного анализа. В ФИФА подчеркнули, что рассмотрят это предложение отдельно.