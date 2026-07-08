Трое детей, развод с бизнесменом, телевидение: как живет Анастасия Мыскина

Знаменитой российской теннисистке Анастасии Мыскиной исполнилось 45 лет. Каких успехов спортсменка добилась в карьере, что известно о ее личной жизни, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Какие карьерных успехов добилась теннисистка Мыскина

Мыскина родилась в Москве в 1981 году. В большой спорт Анастасия попала по случайности: родители не стремились сделать из дочери великую спортсменку. Они брали ее с собой на теннисный корт, где сами играли. Однако у юной спортсменки был виден талант. В итоге родители отдали дочь в московский клуб «Спартак».

Тренером Мыскиной стала Рауза Исланова, мама звезды мирового тенниса Марата Сафина. В «Спартаке» Анастасия познакомилась с Еленой Дементьевой, которая впоследствии стала не менее известной и успешной теннисисткой. Они до сих пор остаются близкими подругами.

В 1998-м Мыскина вошла в состав сборной России, и уже спустя год выиграла свой первый одиночный турнир в Палермо. В 2003-м Анастасия вошла в десятку лучших ракеток мира. Мыскина стала первой российской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема». В 2004-м Анастасия победила на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»). В финале она оказалась сильнее своей подруги Дементьевой.

На Олимпийских играх — 2004 в Афинах Мыскина добралась до полуфинала, где уступила бельгийке Жюстин Энен. Россиянка вела в решающем третьем сете со счетом 5:1, но растеряла все свое преимущество, уступив 6:8.

Анастасия Мыскина — победительница московского теннисного турнира «Кубок Кремля 2004» и Елена Дементьева Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

За карьеру Анастасия выиграла десять турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и становилась второй ракеткой мира. В составе сборной России она дважды побеждала в Кубке Федерации (2004, 2005). В 2007 году Мыскина завершила карьеру из-за травмы ноги.

Чем занимается Мыскина после завершения карьеры

После завершения карьеры Мыскина начала работать на телевидении. Она стала ведущей программы «Скажи, что не так?!» на телеканале «Домашний». Вместе со своими коллегами по передаче Анастасия помогала людям решать проблемы в отношениях. Затем Мыскина работала спортивным комментатором на телеканале «НТВ-Плюс Теннис». Также Анастасия участвовала в шоу «Ледниковый период», где ее партнером был фигурист Андрей Хвалько.

С февраля 2014-го по апрель 2018-го Мыскина была капитаном женской сборной России по теннису. В ноябре 2019-го она участвовала в церемонии награждения лучших спортсменов России, которая прошла в Москве. С 2016 года Мыскина является вице-президентом Федерации тенниса России (ФТР). В 2018-м Анастасия была послом чемпионата мира по футболу от Самары. Сейчас Мыскина комментирует теннисные матчи и часто появляется в эфирах спортивных программ. Анастасия поддерживает форму и регулярно занимается спортом.

Что известно о личной жизни теннисистки Мыскиной

Мыскина встречалась с игроком казанского «Ак Барса» Александром Степановым, затем с экс-капитаном ЦСКА Константином Корнеевым. Пара приобрела обручальные кольца, но помолвка сорвалась.

В 2006 году Мыскина познакомилась с бизнесменом Сергеем Мамедовым — сыном известного советского и российского дипломата Георгия Мамедова, который на тот момент являлся послом России в Канаде. Через некоторое время они стали жить вместе, но так и не расписались — пара 11 лет жила в гражданском браке. У них трое общих сыновей — Евгений, Георгий и Павел. В 2017 году Мыскина и Мамедов расстались.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы шли к этому решению несколько лет, пытаясь сохранить отношения и делая для этого все возможное. Но все попытки оказались тщетными — наши жизненные приоритеты и принципы все больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации — открытым и честным поступком для нас обоих. Мы остаемся близкими людьми друг для друга, родителями трех замечательных сыновей, что, безусловно, позволит нам и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать наших детей», — говорила Мыскина.

Дети Анастасии активно занимаются спортом. Мыскина счастлива, что сыновья не выбрали теннисную карьеру.

«Мои дети, слава богу, не играют в теннис. Второй раз такой путь я, наверное, не смогу пройти. Мои дети занимаются спортом, они выбрали футбол. Младший занимается боксом. Это больше для себя, не профессионально. Они учатся в школе. Учеба для них все же на первом месте. Я даже как-то попыталась — отдала их своим подругам на тренировки. Им не понравилось. Они все же больше командники: с ребятами бегать, гонять мяч. Один на один с тренером им скучно», — рассказывала Мыскина.

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