«Моя любовь»: Полицеймако показал редкое фото жены в купальнике

Актер Михаил Полицеймако опубликовал в соцсетях редкий семейный кадр с супругой Ларисой во время отпуска. На снимке жена артиста позирует в купальнике на пляже.

Моя любовь, — написал Полицеймако.

Михаил и Лариса Полицеймако поженились в 2005 году. С тех пор у них родились три дочери: 18-летняя Эмилия, 15-летняя София и шестилетняя Мария. Продолжение актерской династии взяла на себя старшая — Эмилия сейчас учится в Театральном институте имени Бориса Щукина. Она успешно окончила второй курс.

Ранее Полицеймако рассказывал, что его сын Никита тоже выбрал актерскую профессию и поступил в Щукинское училище. При этом средняя дочь артиста планирует получить юридическое образование. Никита — сын от первого брака с Ольгой Лысак.

Накануне возлюбленный блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини опубликовал в соцсетях видео, в котором признался в любви к своей избраннице. Хореограф отметил позитивный характер Лерчек и ее стремление помогать людям. Артист также назвал свою девушку «супержаркой женщиной» с добрым сердцем.