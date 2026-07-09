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09 июля 2026 в 20:53

«Моя любовь»: Полицеймако показал редкое фото жены в купальнике

Михаил Полицеймако опубликовал редкое фото жены Ларисы во время отпуска

Михаил Полицеймако Михаил Полицеймако Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Актер Михаил Полицеймако опубликовал в соцсетях редкий семейный кадр с супругой Ларисой во время отпуска. На снимке жена артиста позирует в купальнике на пляже.

Моя любовь, — написал Полицеймако.

Михаил и Лариса Полицеймако поженились в 2005 году. С тех пор у них родились три дочери: 18-летняя Эмилия, 15-летняя София и шестилетняя Мария. Продолжение актерской династии взяла на себя старшая — Эмилия сейчас учится в Театральном институте имени Бориса Щукина. Она успешно окончила второй курс.

Ранее Полицеймако рассказывал, что его сын Никита тоже выбрал актерскую профессию и поступил в Щукинское училище. При этом средняя дочь артиста планирует получить юридическое образование. Никита — сын от первого брака с Ольгой Лысак.

Накануне возлюбленный блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини опубликовал в соцсетях видео, в котором признался в любви к своей избраннице. Хореограф отметил позитивный характер Лерчек и ее стремление помогать людям. Артист также назвал свою девушку «супержаркой женщиной» с добрым сердцем.

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