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29 июля 2026 в 17:55

Сбитый в Париже блогер рассказал о перенесенной операции

Блогер Саша Теслонд перенес экстренную операцию после ДТП в Париже

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) перенес операцию на ноге во Франции, о чем рассказал в Telegram-канале. По словам Попова, сама операция прошла успешно, однако после нее нога начала «адски болеть».

В начале июля Теслонда сбил мотоцикл на одной из улиц Парижа. От сильного удара он упал на асфальт, его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у блогера серьезное повреждение левой ноги и несколько незначительных травм. При этом мотоциклист совсем не пострадал. Перед операцией на снимках обнаружили отколовшийся фрагмент кости.

Если бы я не пошел на операцию, <...> образовалась бы костная мозоль, которая заблокировала бы мне движение стопы, — рассказал Теслонд.

Ранее стало известно, что байкерша и блогер София Г. из Ростова-на-Дону, известная под псевдонимом Sonata, разбилась на мотоцикле Harley-Davidson и умерла в больнице. Авария произошла днем 17 июля на Таганрогской улице. София не справилась с управлением и врезалась в бордюр. У женщины остались двое сыновей.

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