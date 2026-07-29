Трамп попросил суд простить ему долг в размере $83,4 млн

Президент США Дональд Трамп обратился к Верховному суду с просьбой пересмотреть приговор по делу о клевете, сообщил портал Axios. В 2024 году главу Белого дома обязали выплатить $83,4 млн (около 6,6 млрд рублей) писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрролл.

Отмечается, что одновременно с Трампом с такой же просьбой в Верховный суд обратилось Министерство юстиции США. Там заявили, что выплата назначена за действия, совершенные Трампом в период исполнения им обязанностей главы государства. Следовательно, на него распространяется президентский иммунитет.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование в отношении Кэрролл, которая ранее выиграла гражданский иск против Трампа. Поводом для разбирательства стала скрытая информация о вовлеченности в это судебное дело американского миллиардера и сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана.

До этого стало известно о закрытии обещавшей наливать бесплатно в случае смерти Трампа пивоварни. Ее владелец известен негативными высказываниями в адрес президента США. После инцидента со стрельбой в Белом доме в апреле в соцсетях заведения писали, что участникам «сопротивления нужно поработать над меткостью».