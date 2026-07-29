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29 июля 2026 в 19:10

Росгвардейцы поймали мужчину из списков федерального розыска

Росгвардейцы задержали в Подмосковье мужчину, находящегося в федеральном розыске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сотрудники Росгвардии в Московской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщил Telegram-канал Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Правоохранители следовали по маршруту, когда увидели 45-летнего местного жителя.

Отмечается, что при виде росгвардейцев мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии проверили его документы и установили, что местный житель находится в федеральном розыске по делу о краже, совершенной группой лиц. Задержанного передали полицейским.

Ранее сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в хищении строительных инструментов в гипермаркете. Инцидент произошел в поселке Атепцево на Киевском шоссе.

До этого сообщалось, что росгвардейцы оперативно нашли потерявшегося в парке в Мытищах четырехлетнего мальчика. Они вернули ребенка его взволнованной матери. Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха. Мальчик во время прогулки отбежал от родителей и потерялся в толпе.

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