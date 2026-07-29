Политолог ответил, исчерпан ли конфликт Ирана и Украины

Иран не забудет провокацию Украины, но сосредоточится на приоритетных целях, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он отметил, что главная задача Тегерана ― отражать атаки Вашингтона и его союзников на свою территорию.

Мы понимаем приоритеты Ирана. Иран — это не та страна, которая закатывается в истерике после каждой провокации. Мы знаем, что это достаточно выдержанная и терпеливая нация. Насколько я могу судить, это их ментальность. Это не значит, что они забыли. Это не значит, что все сойдет с рук украинцам. Тем не менее, давайте не забывать о приоритетах Ирана. Его приоритеты сейчас на юге, а не на западе или севере. Поэтому в данной ситуации нужно учитывать сложное положение дел для самого Ирана, ― сказал Ордуханян.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран имеет все возможности, чтобы устроить Украине самую настоящую дроновую войну, задействовав для этого свои многочисленные союзнические сети по всему миру. По его словам, для осуществления таких атак не обязательно запускать беспилотники непосредственно с территории Персидского залива.