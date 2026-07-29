Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 17:50

Вован и Лексус объяснили, почему сложно разыгрывать звезд шоу-бизнеса

Вован и Лексус: достать контакты звезд шоу-бизнеса сложнее, чем политиков

Пранкеры Лексус и Вован Пранкеры Лексус и Вован Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Разыгрывать звезд шоу-бизнеса сложнее, чем мировых политиков, рассказали в интервью NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. По их словам, на таких людей очень трудно выйти.

Разыграть звезд мировой величины гораздо сложнее, чем политиков. На них очень тяжело выйти и достать контакты. У них по несколько команд, и не сразу понятно, через кого надо работать. Они очень закрытые, — пояснил Вован.

Он отметил, что при этом многие из мировых знаменитостей и крупных политиков рады пиару. Пранкер привел в пример розыгрыши от лица Греты Тунберг: от ее имени они с Лексусом разыграли около 20 знаменитостей, включая Били Айлиш, принца Гарри и Вупи Голдберг.

Было еще несколько звезд, но из них лишь процентов 10 реально интересовались экологической повесткой. Остальным просто было важно оказаться причастными к трендовой девочке, похайпить и попиариться. Камала Харрис у нас спрашивала, не против ли мы, если ее разговор с Гретой снимут журналисты, — отметил собеседник.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что дважды разыграли бывшего президента Польши Анджея Дуду. Им удалось убедить политика, что ему звонит глава Франции Эммануэль Макрон, в разговоре с которым Дуда был весьма откровенен.

Россия
Вован и Лексус
Шоу-бизнес
Политика
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Кристина Воронина
К. Воронина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о рисках конфискации автомобиля за логотип Instagram
Группа BTS бойкотировала Grammy из-за необычной новой категории
Депутат раскрыл, к чему может привести анонимность в интернете
Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков
Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским
В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот
Трамп попросил суд простить ему многомиллионную выплату по делу о клевете
Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО
Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки
В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»
Стало известно, чем зарабатывает на жизнь обвиняемый в избиении ученого РАН
Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку
Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк
Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки
Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом
Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке
Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе
Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге
Раскрыто, кто был целью покушения при подрыве авто в Одессе
Двух подозревамых в пропаже россиян в Таиланде объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.