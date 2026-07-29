Вован и Лексус объяснили, почему сложно разыгрывать звезд шоу-бизнеса Вован и Лексус: достать контакты звезд шоу-бизнеса сложнее, чем политиков

Разыгрывать звезд шоу-бизнеса сложнее, чем мировых политиков, рассказали в интервью NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. По их словам, на таких людей очень трудно выйти.

Разыграть звезд мировой величины гораздо сложнее, чем политиков. На них очень тяжело выйти и достать контакты. У них по несколько команд, и не сразу понятно, через кого надо работать. Они очень закрытые, — пояснил Вован.

Он отметил, что при этом многие из мировых знаменитостей и крупных политиков рады пиару. Пранкер привел в пример розыгрыши от лица Греты Тунберг: от ее имени они с Лексусом разыграли около 20 знаменитостей, включая Били Айлиш, принца Гарри и Вупи Голдберг.

Было еще несколько звезд, но из них лишь процентов 10 реально интересовались экологической повесткой. Остальным просто было важно оказаться причастными к трендовой девочке, похайпить и попиариться. Камала Харрис у нас спрашивала, не против ли мы, если ее разговор с Гретой снимут журналисты, — отметил собеседник.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что дважды разыграли бывшего президента Польши Анджея Дуду. Им удалось убедить политика, что ему звонит глава Франции Эммануэль Макрон, в разговоре с которым Дуда был весьма откровенен.