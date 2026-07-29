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29 июля 2026 в 18:21

Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки

Адвокат Жорин: фильм о Человеке-пауке не запретят в РФ из-за трека Монеточки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» не запретят к показу в России из-за прозвучавшего в нем трека российской исполнительницы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, решение об отказе в прокате может вынести лишь Министерство культуры РФ, сославшись на иные противозаконные обстоятельства.

Само по себе наличие в фильме песни исполнителя, внесенного в реестр иностранных агентов, не означает автоматического запрета картины в России. Поэтому говорить о неизбежном отказе в прокате только из-за одного музыкального трека оснований нет. При этом решение о выдаче либо отказе в прокатном удостоверении принимает Министерство культуры РФ в пределах своих полномочий. Если ведомство усмотрит в фильме иные предусмотренные законом основания, соответствующее решение может быть принято. Юридически судьба картины будет зависеть не от статуса автора одной из композиций, — поделился Жорин.

Ранее сообщалось, что в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» прозвучала песня «Монополия» авторства Монеточки. Трек длится всего около трех секунд.

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