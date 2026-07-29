Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке Марочко: Драпатый будет отправлять резервы в Дружковку, несмотря на потери

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый будет отправлять резервы украинской армии в Дружковку, несмотря на огромные потери, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские военнослужащие продолжают развивать наступление в сторону данного стратегически важного населенного пункта, который входит в крупную Славянско-Краматорскую агломерацию.

По моей информации, сейчас ВС РФ развивают успех по направлению к Дружковке. Село Осыково практически перешло под наш полный контроль. Военнослужащие России зашли в город-спутник Дружковки ― Алексеево-Дружковку. В самом же населенном пункте идет разведка боем, поэтому говорить о полноценном закреплении там преждевременно. Однако наши ребята работают в этом направлении. Сейчас, по моей информации, здесь действительно есть необоснованные потери со стороны вооруженных формирований Украины. Следовательно, командование ВСУ в лице нового главкома будет делать все, чтобы замедлить наше продвижение. А это чревато очень большими потерями солдат Вооруженных сил Украины, что видно из сводок Минобороны РФ, — пояснил Марочко.

Он отметил, что Дружковка является частью мощных фортификационных сооружений, связывающих воедино Славянск и Краматорск. По его словам, взятие этого узла обороны серьезно усугубит положение украинских войск и окажет критическое влияние на соседние города агломерации.

Также хочу отметить, что Дружковка является стратегически важным населенным пунктом, частью фортификационных сооружений на так называемой гряде, включающей Славянск и Краматорск. Эти города всегда входили в агломерацию, где все взаимосвязано. Естественно, занятие нашими военнослужащими Дружковки очень сильно усугубит ситуацию для ВСУ на этом направлении, — заключил Марочко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск ВС России продолжают успешное наступление в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. По данным ведомства, задачу выполняют штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса.