Раскрыто, кто был целью покушения при подрыве авто в Одессе

Раскрыто, кто был целью покушения при подрыве авто в Одессе РИА Новости: пассажирка погибшего сотрудника СБУ Оцебрика была целью покушения

В автомобиле, в котором погиб сотрудник СБУ Руслан Оцебрик, находилась женщина, на которую планировалось покушение, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что исполнителем должен был стать сам оперативник.

Пассажирка оперативника СБУ получила тяжелые телесные повреждения и была экстренно госпитализирована. Ее имя тщательно скрывается, так как, по версии следствия, именно она являлась целью, а Оцербик должен был стать исполнителем, — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Одессе произошел взрыв BMW X5. По предварительным данным, детонация случилась в тот момент, когда водитель попытался завести двигатель внедорожника. Медики прибыли на место происшествия и оказали помощь 49-летнему пострадавшему.

Позже выяснилось, что владельцем автомобиля BMW, который подорвали в Одессе, является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. По предварительной информации, в момент взрыва он находился в машине. Он выжил, но получил травмы.