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09 июля 2026 в 17:38

«Супержаркая женщина»: возлюбленный Лерчек перечислил ее лучшие качества

Возлюбленный Лерчек Сквиччиарини отметил ее позитив и любовь к жизни

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) 38-летний Луис Сквиччиарини опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором отметил ее позитив и любовь к жизни. Хореограф признался, что у его 33-летней избранницы доброе сердце и она всегда хочет помогать людям.

Что мне нравится в Лере? Вопрос непростой. Есть много моментов, но что мне больше всего нравится, что она суперактивна, всегда позитивна, всегда хочет помогать, у нее хорошее сердце. Конечно, супержаркая женщина. И мне очень нравится, что она любит жизнь больше, чем меня, если честно. Не потому, что сейчас проходит лечение, она всегда показывала очень сильную любовь, — поделился Сквиччиарини.

Эти слова глубоко тронули Чекалину. Мать четверых детей отметила, что это очень мило, крепко обняла возлюбленного и поцеловала его.

Чекалина и Сквиччиарини начали отношения в 2025 году. Хореограф переехал к звезде соцсетей и все это время был рядом с ней. В конце февраля Чекалина родила сына Даниэля, а вскоре ей поставили диагноз — рак желудка с метастазами.

Ранее Сквиччиарини сообщил, что после восьмого курса химиотерапии Лерчек испытывает сильные боли в животе. По его словам, такой эффект возник из-за накопления препаратов в организме.

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