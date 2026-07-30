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30 июля 2026 в 00:00

Смерть тренера, развод с Усмановым, свой спектакль: как живет Ирина Винер

Ирина Винер Ирина Винер Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Тренеру по художественной гимнастике, педагогу и Герою труда Ирине Винер 30 июля исполняется 78 лет. За свою карьеру она воспитала таких олимпийских чемпионок в многоборье, как Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун, серебряных призеров Игр Ирину Чащину, Дину Аверину, Дарью Дмитриеву, а также Яну Кудрявцеву. В феврале 2025 года она ушла с поста главного тренера сборной России. Чем Винер занимается сейчас, где преподает, какой спектакль поставила — в материале NEWS.ru.

Почему Винер ушла из сборной России

Винер является заслуженным тренером России и Узбекистана, доктором педагогических наук и профессором. Под ее руководством отечественные спортсменки завоевали 16 олимпийских медалей, из которых 10 — золотые, четыре — серебряные и две — бронзовые. За время работы с Винер российские гимнастки также взяли 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

12 февраля 2025 года Винер заявила, что уходит в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. В пресс-службе Федерации гимнастики России уточнили, что тренер самостоятельно приняла это решение.

«Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер. Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях», — говорится в сообщении.

1 октября 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. Сборную России возглавила Татьяна Сергаева. Руководителем Объединенной федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров. В апреле 2026 года Винер присвоили звание члена Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Ирина Винер, Арина Аверина, Екатерина Селезнева и Дина Аверина (справа налево) на чемпионате мира по художественной гимнастике в 2019 году в Баку Ирина Винер, Арина Аверина, Екатерина Селезнева и Дина Аверина (справа налево) на чемпионате мира по художественной гимнастике в 2019 году в Баку Фото: Владимир Песня/РИА Новости

«Дорогие друзья, быть включенной в число почетных членов Международной федерации гимнастики для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни. Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами. Большое спасибо!» — написала Винер в своем Telegram-канале.

В июне экс главный тренер сборной России поздравила российских гимнасток с успешным выступлением на чемпионате Европы в Варне. Спортсменки завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы.

«Поздравляю сборную команду России по художественной гимнастике с великолепным выступлением на 42-м чемпионате Европы в Варне! Очень радостно, что наконец в честь наших гимнасток звучал гимн и поднимался флаг России! Желаю всем спортсменкам и тренерам дальнейших успехов, новых ярких побед на предстоящих кубках и чемпионате мира!» — написала Винер в своем Telegram-канале.

В каком университете работает Винер

В сентябре 2025 года Винер начала работать на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ). Она будет заниматься подготовкой будущих наставников.

«Ирина Александровна — легенда нашего спорта, воспитавшая целую плеяду лучших гимнасток мира. Мы уверены, что ее преподавательская деятельность в университете даст новый импульс подготовке тренеров, обогатит вуз уникальными методиками», — заявил ректор РГСУ Андрей Хазин.

Ирина Винер Ирина Винер Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Какой спектакль поставила Винер

Винер выступает в качестве художественного руководителя и продюсера своего спектакля «Наваждение». Шоу представляет собой сплав художественной гимнастики, танцев и музыки. Авторы спектакля переносят зрителей в атмосферу начала XX века. В рамках мероприятия задействованы более 200 артистов, которые показывают семь новелл о великих личностях.

Премьера спектакля состоялась 12 июня 2025 года в концертном зале «Москва». Гости вечера стали свидетелями танца Айседоры Дункан под стихотворения Сергея Есенина, рождения духов Chanel № 5 под музыку Игоря Стравинского, вдохновения Сальвадора Дали из-за любви к Гале. Кроме того, во время спектакля были показаны встреча Анны Ахматовой и Амедео Модильяни, Анны Павловой и Чарли Чаплина. Финальные сцены посвящены истории Александра Вертинского и Марлен Дитрих, а также связи Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.

9 июля 2026-го спектакль «Наваждение» показали в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие звезды художественной гимнастики — Алиса Тищенко, Екатерина Селезнева, Мария Кравцова, Ульяна Донскова, Лала Крамаренко, Анна Попова, Юлия Кутлаева, Арина Ткачук, Милена Букина. Зрители также увидели на сцене актеров Игоря Неведрова, Романа Толкарева, Марту Носову и Анну Перфильеву.

Ирина Винер Ирина Винер Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что сказала Винер о смерти своего тренера

20 марта Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой. Женщина скончалась на 82-м году жизни.

«Сегодня ушла из жизни Элеонора Анатольевна Сумарокова — мой тренер, чемпионка Ленинграда по художественной гимнастике. Она приехала в Ташкент поднимать этот вид спорта. Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения дала возможность моим ученицам 20 лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы! Скорблю и благодарю Всевышнего за встречу с ней и те бесценные знания, которые я получила», — написала Винер в своем Telegram-канале.

Что сказала Винер о свадьбе гимнастки Дины Авериной

14 февраля 2025 года — в День всех влюбленных — фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Спортсменка ответила согласием.

Аверина выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период». Винер была одним из членов жюри. По словам тренера, после совместных выступлений Авериной и Соловьева стало понятно, что между ними будет любовь.

«Дина — девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом, я подумала, что они будут парой», — сказала Винер.

Дина Аверина и Ирина Винер Дина Аверина и Ирина Винер Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Свадьба Авериной и Соловьева прошла в Москве в модном ресторане. На праздничном мероприятии Винер едва сдерживала слезы.

«Плакать я не буду, конечно. Я буду рыдать, потому что четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина единственная в мире имеет это звание. И она получила четвертую медаль чемпионата мира именно после Олимпийских игр, где рыдала», — отметила тренер, обращаясь к жениху и невесте.

В интервью Надежде Стрелец наставница сказала, что участвует в личной жизни своих воспитанниц.

«Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — сказала Винер.

Что известно о личной жизни Винер

В первый раз Винер вышла замуж в 23 года, однако о ее избраннике мало что известно. В браке у нее родился сын Антон.

В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. В школьные годы в Узбекистане они занимались спортом в одном зале, но не общались. Винер старше Усманова на пять лет. Бизнесмен встретился с ней в Москве, куда переехал после поступления в МГИМО.

Супруги прожили вместе 30 лет. В 2022 году Винер и Усманов развелись.

«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не подпала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — заявила Винер.

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