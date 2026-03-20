20 марта 2026 в 14:35

«Чемпионка Ленинграда»: Винер объявила о смерти своего тренера

Винер заявила о смерти своего тренера по художественной гимнастике Сумароковой

Ирина Винер Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в Telegram-канале заявила о смерти своей наставницы Элеоноры Сумароковой. Женщина скончалась на 82-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Сегодня ушла из жизни Элеонора Анатольевна Сумарокова — мой тренер, чемпионка Ленинграда по художественной гимнастике. <...> Скорблю и благодарю Всевышнего за встречу с ней и те бесценные знания, которые я получила, — подчеркнула Винер.

Ранее в пресс-службе Федерации гребного спорта России сообщили о кончине двукратного чемпиона СССР, участника Олимпиады 1992 года в Барселоне Сергея Коротких. Заслуженному спортсмену было 59 лет. Причины смерти в организации не уточнили.

Кроме того, в пресс-службе турецкого «Истанбулспора» сообщили о смерти 20-летнего футболиста команды Барана Альпа Вардара. Центральный защитник некоторое время боролся с онкологическим заболеванием. Игрок присоединился к структуре клуба в 2023 году.

Также в пресс-службе московского «Динамо» сообщили о кончине бывшего игрока клуба, обладателя Кубка России Сергея Некрасова. Экс-футболист скончался в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Руководство и сотрудники команды выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

