«Чемпионка Ленинграда»: Винер объявила о смерти своего тренера Винер заявила о смерти своего тренера по художественной гимнастике Сумароковой

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в Telegram-канале заявила о смерти своей наставницы Элеоноры Сумароковой. Женщина скончалась на 82-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Сегодня ушла из жизни Элеонора Анатольевна Сумарокова — мой тренер, чемпионка Ленинграда по художественной гимнастике. <...> Скорблю и благодарю Всевышнего за встречу с ней и те бесценные знания, которые я получила, — подчеркнула Винер.

