Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:07

Умер двукратный чемпион СССР по гребле

Двукратный чемпион СССР по гребному спорту Коротких умер в 59 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двукратный чемпион СССР по гребному спорту и участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Сергей Коротких скончался в возрасте 59 лет, заявили в пресс-службе Федерации гребного спорта России. Причины его смерти там уточнять не стали.

Федерация гребного спорта скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Александровича, — говорится в сообщении.

Коротких становился чемпионом СССР в 1990 и 1991 годах. В 1992 году он выступил на Олимпиаде в составе Объединенной команды республик бывшего Советского Союза. Кроме того, спортсмен побеждал в регатах, проходивших в США, Германии, Нидерландах и Франции.

Ранее сообщалось, что 9 марта на 68-м году жизни скончался Сергей Игнатов — звукорежиссер и один из четырех создателей радиостанции «Эхо Москвы». Как рассказал журналист Андрей Кравченко, известный как Антон Орехъ, последние три года Игнатов боролся с онкологическим заболеванием.

смерти
спортсмены
Россия
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия поблагодарила Азербайджан за помощь с гуманитарным грузом
Философ Дугин оценил роль Ирана в противостоянии с Западом
«Не волнуйся»: Орбан позвонил матери после угроз с Украины
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.