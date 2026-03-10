Умер двукратный чемпион СССР по гребле Двукратный чемпион СССР по гребному спорту Коротких умер в 59 лет

Двукратный чемпион СССР по гребному спорту и участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Сергей Коротких скончался в возрасте 59 лет, заявили в пресс-службе Федерации гребного спорта России. Причины его смерти там уточнять не стали.

Федерация гребного спорта скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Александровича, — говорится в сообщении.

Коротких становился чемпионом СССР в 1990 и 1991 годах. В 1992 году он выступил на Олимпиаде в составе Объединенной команды республик бывшего Советского Союза. Кроме того, спортсмен побеждал в регатах, проходивших в США, Германии, Нидерландах и Франции.

