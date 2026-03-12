Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:30

Стоматолог назвал неочевидную опасность лечения зубов за рубежом

Стоматолог Барсегян: у лечения зубов за рубежом отсутствуют реальные гарантии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У лечения зубов за рубежом отсутствуют реальные гарантии в России, заявил «Газете.Ru» стоматолог Севак Барсегян. По его словам, после процедуры пациент может столкнуться с осложнениями — в такой ситуации ему придется либо повторно ехать за границу, либо обращаться уже в новую клинику у себя в стране. Оба эти варианта потребуют существенных финансовых затрат, сведя к нулю первоначальную экономию на услуге.

Часто приходят пациенты после лечения за рубежом. Приезжают с красивыми фотографиями, сделанными в клинике, а через месяц начинаются боли, импланты установлены криво, коронки не подходят по прикусу, под ними уже воспаление. И что делать пациенту, который через неделю после операции уже дома за тысячу километров? Ехать обратно за переделкой нужно за свой счет, да и кто будет бесплатно переделывать чужую работу? За низкой ценой часто скрывается разница в технологиях, которую пациент замечает не сразу, — предупредил Барсегян.

Он отметил, что нередко пациенты устанавливают импланты за рубежом и думают, что на этом все закончится. На самом же деле после такой процедуры начинается самый важный период заживления. В это время у человека могут появиться отеки, боли и даже воспаления. Он уточнил, что местные врачи могут отказаться переделывать чужую работу. В итоге изначально дешевое лечение за границей обойдется в разы дороже из-за логистики и отсутствия реальных гарантий.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков заявил, что многие люди месяцами заглушают зубную боль таблетками, не обращаясь к врачу, но такой подход может привести к реанимации. По его словам, запущенный кариес — это постоянный источник инфекции, который может добраться до нерва и выйти за пределы зуба.

