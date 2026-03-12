Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:46

Россиянкам назвали неочевидную опасность маникюра

Биолог Лялина: порезы во время маникюра чреваты ампутацией и заражением ВИЧ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже совсем небольшие порезы во время маникюра или педикюра могут впоследствии привести к ампутации и заражению ВИЧ, заявила Lenta.ru биолог Ирина Лялина. Она предупредила, что микрораны способны стать входными воротами для бактерий, грибков и вирусов. При попадании инфекции развивается воспаление и гнойные процессы.

В редких, но запущенных случаях гнойный процесс способен распространиться, вызывая сепсис, воспаление сухожилий, поражение костей, некроз, вплоть до ампутации. Через порезы также можно заразиться вирусами гепатита B и C, ВИЧ и другими опасными инфекциями, особенно если инструменты не стерильны, — отметила Лялина.

По ее словам, особую опасность представляет процедура мокрого маникюра, поскольку при ней небольшие раны заживают гораздо хуже. Во избежание проблем специалист призвала доверять процедуру исключительно профессиональным мастерам с качественной стерилизацией инструментов в три этапа.

Ранее врач Алексей Силин заявил, что во время примерки одежды с маркетплейсов невозможно заразиться сифилисом. По его мнению, такой страх людей совершенно необоснован. Он отметил, что подавляющее большинство заражений происходит половым путем.

здоровье
красота
маникюр
врачи
