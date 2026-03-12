Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:00

Тульский губернатор объяснил задымление в районе металлургического завода

Миляев: задымление над заводом в Туле связано с процессами производства

Задымление в районе Косогорского металлургического завода в Туле связано исключительно с технологическими процессами производства, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме, а экологическая обстановка остается в норме.

Жители Тулы наблюдали облако дыма в районе Косогорского металлургического завода. Ситуацию уточнили. Завод работает в штатном режиме. Наблюдаемое облако дыма является следствием технологического процесса. Экологическая обстановка в норме. Экологический пост превышений не фиксирует, — написал он.

Ранее семь человек пострадали из-за опрокидывания оборудования для обслуживания самолетов на территории Иркутского авиазавода. В Объединенной авиастроительной корпорации уточнили, что эстакада рухнула в результате порыва воздуха из двигателя.

До этого нескольких сотрудников удалось спасти из-под завалов обрушившейся крыши на заводе электрокаров Evolute в Липецкой области. Все пострадавшие были оперативно извлечены из-под обломков и переданы в руки медиков. По предварительной информации, кровля не выдержала веса снежных масс, накопившихся из-за обильного снегопада.

