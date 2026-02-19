Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:51

Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute

Шестерых рабочих спасли из-под рухнувшей крыши завода Evolute

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Шестерых сотрудников удалось спасти из-под завалов обрушившейся крыши на заводе электрокаров Evolute в Липецкой области, сообщает Telegram-канал SHOT. Все пострадавшие оперативно извлечены из-под обломков и переданы в руки медиков.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается: специалисты ведут поиск еще двоих рабочих, находившихся в момент трагедии в сварочном цехе. По предварительной информации, кровля не выдержала веса снежных масс, накопившихся из-за обильного снегопада.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении кровли производственного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском округе. По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди, на место происшествия экстренно направлены спасательные подразделения. Руководитель округа Сергей Поляков развернул работу оперативного штаба для координации действий по ликвидации последствий случившегося.

Кроме того, появилась информация, что под завалами могут находиться до 15 человек. Рядом с разрушенным цехом дежурят несколько бригад скорой помощи, готовые оказать помощь пострадавшим.

