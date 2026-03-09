Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 02:46

Купол здания Викторианской эпохи обрушился в центре шотландского Глазго

BBC: купол исторического здания обрушился в центре Глазго из-за сильного пожара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный пожар в центре Глазго привел к обрушению купола исторического здания. Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с центральным железнодорожным вокзалом и быстро перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую, сообщает BBC.

Инцидент произошел на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит. Пламя охватило коммерческое здание, построенное еще в XIX веке. Часть четырехэтажного строения Викторианской эпохи полностью сгорела.

В какой-то момент конструкция не выдержала, и купол рухнул. На месте работают десятки пожарных, им удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Центральный вокзал Глазго закрыт до особого распоряжения. Движение поездов приостановлено, пассажиров эвакуируют. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо разрушил дома, повалил деревья и машины в американском штате Мичиган. Журналисты Wood TV отметили, что ветер повредил крыши и стены, а также светофоры и линии электропередачи. Известно, что пострадали люди, однако точных данных об их количестве нет. Особенно серьезные последствия зафиксированы в Три-Риверс и Юнион-Сити.

обрушения
здания
пожары
Глазго
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта
«Это кошмар»: бойцы ВСУ рассказали о горах трупов на Лиманском направлении
Фрагменты метеорита повредили дома в юго-западной части Германии
Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности
Стало известно, насколько выросла торговля оружием в мире из-за Европы
Иран начал 30-й этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет
В ОП РФ объяснили, как не попасть на крючок мошенников в мессенджерах
Купол здания Викторианской эпохи обрушился в центре шотландского Глазго
Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность мира
«Добро пожаловать!»: в РФПИ предсказали скорое разоблачение ошибок Европы
«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа
Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменятся ли отношения Ирана и РФ
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов
Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей
В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором
Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу
Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года
Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке
Цена нефти Brent обновила четырехлетний максимум
Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.