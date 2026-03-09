Купол здания Викторианской эпохи обрушился в центре шотландского Глазго

Мощный пожар в центре Глазго привел к обрушению купола исторического здания. Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с центральным железнодорожным вокзалом и быстро перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую, сообщает BBC.

Инцидент произошел на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит. Пламя охватило коммерческое здание, построенное еще в XIX веке. Часть четырехэтажного строения Викторианской эпохи полностью сгорела.

В какой-то момент конструкция не выдержала, и купол рухнул. На месте работают десятки пожарных, им удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Центральный вокзал Глазго закрыт до особого распоряжения. Движение поездов приостановлено, пассажиров эвакуируют. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо разрушил дома, повалил деревья и машины в американском штате Мичиган. Журналисты Wood TV отметили, что ветер повредил крыши и стены, а также светофоры и линии электропередачи. Известно, что пострадали люди, однако точных данных об их количестве нет. Особенно серьезные последствия зафиксированы в Три-Риверс и Юнион-Сити.