06 марта 2026 в 16:21

В центре Петербурга снесут шесть зданий ради магистрали с Москвой

Санкт-Петербург, Россия Санкт-Петербург, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM
В центре Петербурга одобрили снос шести зданий ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) с Москвой, сообщает «Петербург2». Положительное заключение выдал Комитет по охране памятников.

Сообщается, что инициатором проекта выступает ОАО «РЖД». По проекту, работы будут проводиться на территории от Московского вокзала до набережной Обводного канала и далее до путепровода на Нефтяной дороге.

Отмечается, что шесть одобренных зданий не являются охраняемыми объектами или объектами культурного наследия. Демонтаж согласован без дополнительных ограничений.

Ранее сообщалось, что поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году. Составы могут перевести на Казанское направление.

