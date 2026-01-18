Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:27

«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом

Никитин: после ввода ВСМ «Сапсаны» и «Авроры» направят на другие маршруты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году, подтвердил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Он допустил, что составы начнут ходить до Казани.

Конечно. С вводом в эксплуатацию первой линии ВСМ организация движения поездов «Сапсан» и «Аврора» действительно будет изменена. Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что в период с 2026 по 2029 год в России планируется оснастить системами беспилотного управления почти 140 пассажирских электропоездов «Ласточка». Сейчас РЖД оборудовали автоматизированными комплексами два состава. Внедрение планируется проводить поэтапно.

До этого сообщалось, что на Московском центральном кольце (МЦК) после 2029 года запустят 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка». Первый полностью автоматизированный поезд появится на МЦК в 2026 году.

