Поезд «Сапсан» из Петербурга задерживается в Ленобласти Следующий в Москву из Петербурга «Сапсан» задерживается в Ленобласти

Поезд №785 «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва задерживается в Ленинградской области по техническим причинам, сообщила пресс-служб Октябрьской железной дороги. Там отметили, что уже предпринимают меры для сокращения времени задержки поезда.

Сегодня, 1 декабря, в 21:18 мск по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки Октябрьской железной дороги задержан поезд №785 «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва, — сказали в пресс-службе.

Ранее не менее 14 поездов задержались на границе Пермского края и Свердловской области, о чем информировала пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в своем Telegram-канале. Это связано с возгоранием вагонов-цистерн на перегоне Шамары — Кордон. Среди задержанных поездов — № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан.

До этого стало известно, что в Свердловской области загорелись вагоны-цистерны в составе грузового поезда. В результате инцидента движение пассажирских поездов было переведено на измененный маршрут.