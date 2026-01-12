Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 02:40

Хирург назвал неочевидные симптомы опухоли мозга

Хирург Умнов: сильная головная боль и усталость могут говорить об опухоли мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Провалы в памяти, утомляемость, а также шум в ушах могут говорить об опухоли головного мозга, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что рвота и нарушение кожной чувствительности в различных частях тела также могут быть симптомами недуга.

Проявления опухоли головного мозга зависят от типа и расположения новообразования. Это могут быть сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела, рвота, — отметил Умнов.

При этом интенсивные головные боли порой не купируются ненаркотическими анальгетиками, также могут наблюдаться провалы в памяти, неустойчивая походка, психические отклонения (галлюцинации, мании, депрессии, агрессивность, нарушение восприятия себя в пространстве), подчеркнул медик. Бывают и уникальные симптомы, например, поражение зрительного нерва приводит к слепоте, напомнил врач.

Преддверно-улиткового нерва — к глухоте и нарушению ориентации тела в пространстве. Опухоль лобной доли — к нарушению памяти, речеобразования и психическим отклонениям. При локализации опухоли в стволе мозга часто наступают параличи и нарушение глотания, — отметил эксперт.

Ранее генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что полная победа над онкозаболеваниями невозможна из-за сложности и разнообразия этой группы болезней. По его словам, лучшей профилактикой остается отказ от вредных привычек.

