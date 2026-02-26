В Госдуме раскрыли, почему долги за уборку снега в платежках незаконны Разворотнева: долги за уборку снега в платежках незаконны

Картина, при которой управляющая компания (УК) перекладывает финансовое обязательство за уборку снега на придомовой территории на владельцев многоквартирного дома, незаконна, заявила в эфире Радио РБК зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, в таком случае надо идти в прокуратуру.

Эти тарифы устанавливаются обычно там в начале года. И в течение года вот как бы задним числом пересматриваться не могут, — пояснила она.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. По его словам, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада. Он добавил, что управляющие компании также обязаны регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для лиц, которые добровольно помогают в уборке снега и наледи. Он обратился с соответствующей инициативой к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.