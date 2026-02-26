Искусственный интеллект предпочел ядерную войну капитуляции New Scientist: в симуляторах ИИ в 95% случаев не отказывается от ядерной войны

Искусственный интеллект в 95% случаев не способен отказаться от ядерной войны в симуляторах конфликтов, передает New Scientist. В исследовании три языковые модели сыграли 21 партию, сделав 329 ходов и описав логику решений.

Ни одна нейросеть не пошла на уступки противнику даже при очевидном проигрыше. Самым гуманным решением ИИ стало временное снижение уровня насилия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в одном из жилых микрорайонов Тушино появится пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта. Градоначальник подвел итоги и утвердил планы развития транспортной системы города на предстоящий период.

До это сообщалось, что применение нейросетей для самостоятельной диагностики здоровья и лечения может быть опасно для жизни, так как уже зафиксированы случаи смерти из-за неправильного сочетания препаратов и несвоевременного обращения за помощью к специалисту, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, ИИ может быть полезным вспомогательным инструментом в медицине, но не экспертом