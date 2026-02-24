Военэксперт ответил, к чему приведет передача Францией ядерного оружия ВСУ

Передача Францией ядерного оружия ВСУ станет не просто нарушением международных договоренностей, а спровоцирует войну со всеми вытекающими последствиями, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, РФ будет иметь законное право нанести ответные ядерные удары по Украине и французским военным объектам.

Передача ядерного оружия Украине — это не только нарушение всех международных договоренностей, конвенций ООН, это казус белли. То есть это основание для того, чтобы Россия рассматривала действия Франции и Великобритании как объявление войны со всеми вытекающими последствиями. Следовательно, мы будем иметь право при таком раскладе нанести ответные ядерные удары как по территории Украины, куда такие боеголовки могут прибыть, так и по тем заводам или базам на территории Франции, откуда они были доставлены. Поэтому подобные шаги — это полная безответственность, — высказался Кнутов.

Он отметил, что речь может идти о боевых частях TN75, которые используются на баллистических ракетах М51.1, стоящих на вооружении французских подводных лодок. Военный эксперт подчеркнул, что мощность каждого такого снаряда составляет от 100 до 150 килотонн, а это в семь раз превосходит силу атомного взрыва в Хиросиме.

По информации Службы внешней разведки, речь идет о боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Эти французские ракеты стоят на подлодках класса «Триумфан». Дальность стрельбы этих ракет до 10 тыс. км. И там используется разделяющаяся головная часть индивидуального наблюдения. Может устанавливаться от шести до 10 блоков. Каждый из них имеет мощность от 100 до 150 килотонн. Чтобы было понятно, 150 килотонн — это практически «семь Хиросим». То есть вот на столько мощная одна боеголовка, — подытожил Кнутов.

Он добавил, что Великобритания, вероятнее всего, не сможет передать свое ядерное оружие ВСУ, поскольку их ракеты Trident имеют американские боеголовки и на это нужно разрешение США. Однако, по словам военэксперта, британские спецслужбы могут оказывать содействие в процессе поставок французского оружия Украине.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что мечты Великобритании и Франции о победе над Россией руками украинцев несбыточны. По ее данным, в Лондоне и Париже уже пришли к аналогичному выводу по результатам анализа ситуации на украинских фронтах.