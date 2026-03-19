19 марта 2026 в 11:55

«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России

Файзуллин: износ коммунальных сетей в отдельных регионах России достигает 80%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Износ коммунальных сетей в России составил 40%, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе Национального форума технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ. По его словам, которые приводит ТАСС, в отдельных регионах страны этот показатель уже доходит вплоть до 80%.

Руководитель министерства подчеркнул, что системная работа правительства позволяет снижать число крупных коммунальных аварий — в этом отопительном сезоне серьезная ситуация сложилась только в городе Бадайбо Иркутской области. Остальные инциденты удавалось устранять оперативно. Он также напомнил, что за последние семь лет на обновление инфраструктуры из федерального бюджета направили около 743 млрд рублей.

Ранее Файзуллин отмечал, что почти треть компаний, занятых в российской сфере ЖКХ, работает в убыток. Он также обратил внимание на старение коммунальной инфраструктуры в стране и заявил о необходимости выверить тарифную политику.

