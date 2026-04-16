Минстрой раскрыл план по увеличению аудитории домовых чатов в Мах Михайлик: Минстрой увеличит аудиторию домовых чатов в Мах до 7 млн человек

Минстрой России намерен увеличить аудиторию общедомовых чатов в мессенджере Max до 7 млн человек, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик. По его словам, которые передает РИА Новости, в конце 2025 года удалось создать более 539 тыс. подобных чатов.

В конце прошлого года мы обеспечили создание 539 тысяч домовых чатов. По сути, они были созданы для всех МКД, число квартир в которых превышает 16. На данный момент мы достигли 12,7 миллиона пользователей в домовых чатах. В этом году мы ставим задачу повысить число ежедневных, активных пользователей до семи миллионов, — отметил Михайлик.

По словам Михайлика, для этого четко прописывается возможность для УК использования мессенджера для создания своих сервисов. Выстраивается набор чат-ботов, которые помогают извещать граждан.

Ранее сообщалось, что студентка из Тулы Наталия Гладкова, ставшая 100-миллионным пользователем национального мессенджера MAX, выиграла бесплатное путешествие. Торжественная церемония награждения состоялась в московском офисе разработчика, где победительнице вручили сертификат на 1 млн рублей для поездки по России. В качестве направления для путешествия по России девушка выбрала Камчатку.