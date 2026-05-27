27 мая 2026 в 01:14

Количество сбитых над Севастополем беспилотников ВСУ увеличилось

Развожаев: в Севастополе силы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ
В Севастополе продолжается отражение атаки, военные и силы ПВО работают совместно с мобильными огневыми группами, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в районах Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега уже сбито 14 БПЛА.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Порядка 36 детей получили ранения.

До этого два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, который начался после сброса на здание взрывчатки. Возгорание охватило около 100 квадратных метров. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

