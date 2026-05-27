Тело ребенка извлекли из-под завалов при ликвидации пожара в Липецке

При пожаре в частном доме в Липецке погиб ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасатели извлекли его тело из-под завалов, число погибших выросло до двух.

Ранее стало известно, что предварительной причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. Тогда предполагалось, что под завалами могут находиться три человека.

До этого сообщалось, что один человек погиб после обрушения жилого дома в СНТ под Липецком. Речь идет о частном доме в СНТ «Речное». Спасатели продолжают обследовать место происшествия. МЧС в то же время сообщило о ликвидации открытого горения на месте пожара в частном жилом доме в Липецке. В ведомстве заявили, что пожар удалось локализовать.