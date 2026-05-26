МЧС сообщило о погибшем после обрушения дома под Липецком

Один человек погиб после обрушения жилого дома в СНТ под Липецком. Еще два человека, предварительно, могут находиться под завалами, сообщили в МЧС России. Речь идет о частном доме в СНТ «Речное», где ранее произошли взрыв и последующий пожар. После ЧП конструкции здания обрушились.

В МЧС уточнили, что открытое горение на месте происшествия уже ликвидировано. Сейчас пожарные продолжают проливать конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Также идет разбор завалов.

Спасатели продолжают обследовать место происшествия. По предварительной информации, под обломками дома могут оставаться два человека. Их поиски продолжаются.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения на месте пожара в частном жилом доме в Липецке. В ведомстве заявили, что пожар удалось локализовать.

