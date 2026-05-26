Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 22:18

МЧС сообщило о погибшем после обрушения дома под Липецком

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек погиб после обрушения жилого дома в СНТ под Липецком. Еще два человека, предварительно, могут находиться под завалами, сообщили в МЧС России. Речь идет о частном доме в СНТ «Речное», где ранее произошли взрыв и последующий пожар. После ЧП конструкции здания обрушились.

В МЧС уточнили, что открытое горение на месте происшествия уже ликвидировано. Сейчас пожарные продолжают проливать конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Также идет разбор завалов.

Спасатели продолжают обследовать место происшествия. По предварительной информации, под обломками дома могут оставаться два человека. Их поиски продолжаются.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения на месте пожара в частном жилом доме в Липецке. В ведомстве заявили, что пожар удалось локализовать.

До этого говорилось о тушении мощного пожара на складе со вторичным сырьем в Советском районе Орска в Оренбургской области. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К работам были привлечены порядка 40 человек личного состава и 16 единиц техники. Кроме того, на место происшествия был направлен пожарный поезд.

Регионы
Россия
Липецк
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал об огромных поставках казахстанской нефти через Россию
Госдума готовит обращение к ООН из-за атаки на Старобельск
Захарова раскрыла детали встречи МИД РФ с иностранными послами
Захарова призвала Гутерриша обратить внимание на гибель детей в ЛНР
Эстетика повседневности: почему уют складывается из мелочей
Путин заявил о дружеских отношениях с Токаевым
МЧС сообщило о погибшем после обрушения дома под Липецком
Люся Чеботина прокомментировала конфликт с Успенской
В жилом доме Липецка локализовали пожар
В Пекине сделали заявление о будущем руководителе ООН
Небензя указал Трампу на решение конфликта на Украине
Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один сезон
Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск
Эксперт объяснил строительство оборонительных сооружений под Одессой
Уют без перегруза: как создать теплый минимализм
Небензя заранее разгадал ответ ООН по трагедии в ЛНР
Подросток устроил поджог на железнодорожных путях в Петербурге
В Армении начали национализировать «Электросети» бизнесмена Карапетяна
Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам
Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.